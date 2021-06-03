Анджеліну Джолі називають мало не найкрасивішою актрисою Голлівуду. Зірка з радістю на кожній фотосесії доводить свою перевагу

За життям 45-річної Джолі стежать мільйони людей по всьому світу. У неї немає свого аккаунта в Instagram, але зате багато фанатів, які створили сторінки, що вихваляють її красу і талант.

Так, на одному з фанатських акаунтів опублікували яскраве фото, на якому Анджеліна постала в сліпучому образі, передає Politeka.net.

Актриса позувала в чорній сукні-ночнушці на тонких бертельках, при цьому відмовившись від нижньої білизни. Приталений наряд якнайкраще підкреслив бездоганну фігуру актриси. Анджеліна розпустила волосся, уклавши його на плечі пишними локонами, а також нанесла трохи косметики, підкресливши виразні очі смокі-стрілками та пухкі губи нюдовою помадою.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши зірку компліментами:

"🔥Вауу"

"Супер дівчина:):) ❤️"

"Чудово❤️"

"я так сильно тебе люблю❤️"

"Вау 😱 👍 🔥 привабливо 👏"

"Ти виглядаєш сліпуче 😍😍"

"Привіт Анджеліна: всі ці сердечка для тебе ❤"

"Яка божественна жінка..."

Раніше Анджеліна в одному з інтерв'ю ділилася своєю думкою з приводу краси. За словами актриси, дуже важливо навчитися жити в своєму тілі і бути незалежним від того, яким бачать тебе інші.

"Ми не повинні залежати від чиїхось оцінок. Мене завжди тягнуло до тих, хто цінує свою індивідуальність. Сумно, коли людям некомфортно у власному тілі", - заявляла вона.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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