Анджеліну Джолі називають мало не найкрасивішою актрисою Голлівуду. Зірка з радістю на кожній фотосесії доводить свою перевагу
За життям 45-річної Джолі стежать мільйони людей по всьому світу. У неї немає свого аккаунта в Instagram, але зате багато фанатів, які створили сторінки, що вихваляють її красу і талант.
Так, на одному з фанатських акаунтів опублікували яскраве фото, на якому Анджеліна постала в сліпучому образі, передає Politeka.net.
Актриса позувала в чорній сукні-ночнушці на тонких бертельках, при цьому відмовившись від нижньої білизни. Приталений наряд якнайкраще підкреслив бездоганну фігуру актриси. Анджеліна розпустила волосся, уклавши його на плечі пишними локонами, а також нанесла трохи косметики, підкресливши виразні очі смокі-стрілками та пухкі губи нюдовою помадою.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши зірку компліментами:
"🔥Вауу"
"Супер дівчина:):) ❤️"
"Чудово❤️"
"я так сильно тебе люблю❤️"
"Вау 😱 👍 🔥 привабливо 👏"
"Ти виглядаєш сліпуче 😍😍"
"Привіт Анджеліна: всі ці сердечка для тебе ❤"
"Яка божественна жінка..."
Раніше Анджеліна в одному з інтерв'ю ділилася своєю думкою з приводу краси. За словами актриси, дуже важливо навчитися жити в своєму тілі і бути незалежним від того, яким бачать тебе інші.
"Ми не повинні залежати від чиїхось оцінок. Мене завжди тягнуло до тих, хто цінує свою індивідуальність. Сумно, коли людям некомфортно у власному тілі", - заявляла вона.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.