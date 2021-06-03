Молода внучка легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко показала неймовірну природу

Як передає Politeka.net, донька єдиного сина Софії Ротару росте справжньою красунею. Вона вже встигла спробувати себе в блогінгу, модельному бізнесі, і навіть записала кліп. При цьому дівчина вчиться на дизайнера.

Нещодавно Соня відсвяткувала своє 20-річчя. Разом зі своїм нареченим, підприємцем Денисом Жадановим вона вирушила в подорож по красивих місцях Америки, де зараз проживає.

На свіжому фото дівчина позувала біля неймовірно красивого каньйону. Для прогулянки Євдокименко вибрала легке літнє плаття і чоботи.

"Завжди вибирайте мальовничий маршрут", - підписала фото Євдокименко.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

«Безстрашна красуня», "Ах, Яка Краса!", "Захват", «дуже красиво», «яка мила», "відмінний вигляд", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко похвалилася прогулянкою в японському саду посеред США. На фото дівчина була зображена серед високих густих дерев, в яких потопала дивовижна будівля в японському стилі. На прогулянку молода модель вийшла в стильному блакитному костюмі і модних білих кросівках. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру Софії.

Нагадаємо, що внучка Ротару вразила весняним образом у жовтій сукні:"прекрасна принцеса".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару живе з нареченим-мільйонером в наметі і смажить їжу на багатті: особисті кадри.

Також Politeka писала, що 20-річна внучка Ротару блиснула засмаглими ніжками перед нареченим-мільйонером: "клас!".