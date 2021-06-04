Вагітна ведуча Катя Осадча вразила українців, показавши, як продовжує працювати, не забуваючи про стильні образи

Нові фото з ведучою з'явилися на сторінці її передачі «Світське життя» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як з'ясувалося, Осадча, яка зараз чекає дитину від свого чоловіка Юрія Горбунова, встигла з'їздити в Черкаси, щоб зробити репортаж про місцеве гламурне життя. На нових знімках вона показала, як бере інтерв'ю у місцевого мера і зірок шоу-бізнесу. Серед них виявився і відомий співак Макс Барських.

Для цієї події Осадча одягла довгу сріблясту туніку, чорні штани в обтяжку і туфлі на підборах. Українці звернули увагу на те, що в її положенні стояти в такому образі мало бути нелегко.

Передплатники активно коментують новий пост ведучої.

"Бідна Катя. На підборах і стояти питати якісь питання. А так хочеться просто полежати вдома", "мені здалося або Осадча вагітна?", "вже скоро народжувати", - пишуть люди.

Додамо, що у Осадчої це буде вже третя дитина. За час своєї вагітності ведуча майже не відпочивала: вона не тільки встигла запустити капсульну колекцію одягу з Андре Таном, але і примудрилася кілька разів відправитися в робочі поїздки закордон в рамках зйомок шоу, в якому є телеведучою.

Нагадаємо, вагітна Осадча рвонула на нічні розваги, Горбунов теж у справі: "до тебе...".

Як повідомляла Politeka, чоловік вагітної Осадчої Горбунов подурівался з сином і зізнався, чого чекає від дітей: "сподіваємося...".

Також Politeka писала, що вагітна Осадча зізналася у своїх почуттях до двох чоловіків, Горбунова серед них немає.