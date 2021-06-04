Актриса і співачка Дженніфер Лопес навіть під час підготовки до виступу виглядала вельми привабливо

Популярна виконавиця дуже відповідально підходить до вибору нарядів для концертів. Більш того, щоб встигнути переодягнутися і бути готовою до наступного виступу, іноді у зірки всього хвилина і менше. Тому найчастіше Лопес допомагають одягатися відразу кілька людей ще в гримерці.

Для блискучих появ артистка також не шкодує коштів і постійно змінює до десятків нарядів за годину виступу. Найчастіше, вони зроблені з тонкої тканини, розшитої блискітками і камінням. Причому вирізи на таких сукнях або костюмах настільки великі, що сама Лопес ледь приховує зайве.

Як видно на одній з фото, представленому на фан-акаунті, артистка любить вибирати не так багато акцентів. Або ж Лопес показує плоский живіт, або бюст, або ідеальні засмаглі ноги, якими так пишається. Цього разу, в золотому вбранні з вирізами з боків талії і на бюсті, Дженніфер перетворилася на справжню бунтарку.

Її золотий образ завершили такі ж прикраси і золота кепка, ідеально поєднується з костюмом зірки.

Раніше фанати показали, як Дженніфер відправилася на тренування в блискучому топі і такого ж кольору лосинах, білі кросівки і срібляста сумочка доповнили цибулю. Фотограф зловив актрису в різних ракурсах, тим самим продемонструвавши її м'язисті форми у всій красі.

"Розкішний. Хороша робота, Джей", "ми занадто далеко від її спортзалу" ," в спортзал з сумкою за 300k! Дійсно!!!", "Чарівна як обличчям, так і зі спини - ти, як завжди, чудова", " Вау!! Ось це міць! Ви як монета виблискує - бездоганно! Казково, як завжди!", "Від такої кількості вправ її ноги стають дуже худими внизу", - відповідають в мережі.

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