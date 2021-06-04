Відома співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, показала сталевий прес в модному чорному костюмі
Виконавиця перед відпусткою і зйомками літнього хіта грунтовно взялася за свою фігуру і після карантину старанно тренувалася, щоб повернути форму. Поскаржившись на зайві кілограми, Кароліна відразу вирушила в спортзал і помітила, що їй подобається все робити без галасу.
Проте, вже готовими результатами Кароліна похвалилася із задоволенням: на зйомках до нового кліпу вона вже блищала в крихітних бікіні і підкорювала пляж закордоном, а нещодавно також показала ідеальний прес.
У чорному спортивному костюмі, що складається з лосин і Топіка, Лорак здивувала підтягнутими формами. Причому помітні обриси преса і тонкі ноги виглядали досить приголомшливо.
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"Підготовка до сьогоднішнього концерту #ШоуTheBest 💫 цей вечір в Barvikha Luxury Village буде незабутнім!» - поділилася Лорак думками під фото.
Фанати не приховали емоцій:
"Шкода, що на премії вас немає😢; удачі дорога 👏; красуня наша❤️;!Удачі тобі; яка ж у вас ідеальна фігурааа💥 удачі сьогодні!; Good luck! 😘 ; Красуня😍❤️; божеволію від вашої фігури Хорошего гарного концерту Вам❤️ ми подумки з вами! Завжди поруч, завжди разом 🙏 🏼 любимо нескінченно❤️; дуже красива😍 🥰❤️; 42 роки. А виглядає... Цукерка!🔥 ; До зустрічі, сім'я Лораклвцев вже в дорозі😘"»
У звичайному житті співачку все частіше можна помітити, як видно на кадру, в спортивних костюмах, простих нарядах або просто приховує обличчя. А ось для модних заходів співачка вбирається по максимуму, щоб показати силу своєї привабливості після схуднення.
Не так давно в РФ пройшов спеціальний вечір від журналу Glamour, який також відвідала і сама Лорак. Кадрами зірка поділилася в Instagram, хвалячись новим образом. У машині спочатку Кароліна показала себе в чорних з високою посадкою і укороченою білій блузці з рюшами, а також краватці-метелику в тон штанів.
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