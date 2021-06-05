Вагітна дружина Віктора Павлика перед самими пологами вирішила відвідати тусовку

Як передає Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова чекає первістка від свого 55-річного зіркового чоловіка. Вона дуже активно готується до появи дитини, публікуючи в мережі фото і відео. Вона ділиться з шанувальниками вибором одягу та меблів для дитячої кімнати, а також розповідає про аналізи та медогляди.

На свіжому знімку Репяхова засвітилася в довгій обтягуючій сукні і білих кедах. Дівчина була без макіяжу. Вона зібралася на якийсь концерт.

"Несподівана, класна тусовка на 39 тижні))", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів, підкресливши, що виглядає вона прекрасно.

"Позитивний, гарний настрій-це завжди добре", "красуня", "Катюша, ви дивовижна", "гарненька і тендітна дівчина", "Катюша, ви дуже мила, бажаю вам щастя, це таке щастя бути мамою", "Так красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Репяхова показала, як зараз виглядає дитяча для сина. Кімната вийшла дуже світлою і спокійною завдяки бежево-білим тонам, в яких виконані меблі. Майбутні батьки також підібрали шпалери і штори схожих відтінків.

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