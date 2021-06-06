Таке вбрання їй зовсім не підходить

Вагітна Катя Осадча здивувала вибором вбрання

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча, яка чекає третю дитину, продовжує активно працювати і навіть їздити у відрядження. Крім того, вона часто влаштовує прогулянки.

Нещодавно вона вирушила на прогулянку по Києву, де влаштувала ефектну фотосесію. Фото телеведуча поділилася на сторінці в Instagram.

"Літо в місті! Я так люблю гуляти по місту... радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо відчувати нові маршрути", – поцікавилася знаменитість у своїх шанувальників.

На фото вона позувала з уже помітно кругленьким животом, проте вільний аутфіт вигідно це приховав. Телеведуча підкреслила образ за допомогою акуратних сережок, а також кросівок, які були підібрані в тон в сорочці.

Волосся ведуча зібрала, а на обличчя нанесла гарний макіяж з акцентом на очі.

Багатьом шанувальникам дуже сподобався образ Осадчої і вони засипали її компліментами в коментарях. Правда знайшлися і ті, хто назвав наряд безглуздо великим і таким, який їй зовсім не підходить.

"Це не ваш одяг, як сніговик, і нехай самі фоткаються біля цієї клітини", "Зріст.. як не ваш.. ноги короткі... фото невдале", "дуже гарний костюм", " красуня! Але спочатку я подумала, що Катя меблі переставляє!", "Катя, шикарно!".

Нагадаємо, вагітна Осадча рвонула на нічні розваги, Горбунов теж у справі.

Як повідомляла Politeka, чоловік вагітної Осадчої Горбунов подурівался з сином і зізнався, чого чекає від дітей.

Також Politeka писала, що вагітна Осадча зізналася у своїх почуттях до двох чоловіків, Горбунова серед них немає.