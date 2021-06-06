Внучка Ротару провела весь вільний час на природі

Як повідомляє Politeka.net, внучка легендарної співачки Софії Ротару вчиться в школі Дизайну Парсонс, а також будує кар'єру моделі і веде свій блог. Вона любить подорожувати і часто проводить час на природі.

Цього разу вона відвідала Гранд Каньйон у США з видами на велике озеро. Фото з місця свого відпочинку вона показала в Instagram.

Соня позувала в білосніжній сорочці, рукави якої кокетливо закатала до ліктів. Вона позує для фото, розташувавшись в наметі. Її волосся розпущене по плечах, а макіяж-природний і натуральний. Дівчина витончено сидить в кріслі, витягнувши одну ногу, а іншу зігнувши в коліні. Тим самим вона змістила акцент в образі на довгі стрункі ноги.

"Ось тут кемпінг. Телефони вимикаємо, а журнали виймаємо", - підписала кадр Соня.

Юну красуню в коментарях підтримали мама Світлана і бабуся по материнській лінії Людмила. Також були і компліменти від фоловерів.

"Доакая Прекрасна!😍 ", "Дуже красива!!!🔥", "Потужно💪 🏻 літня пристрасть", "Вона може засліплювати своєю красою будь-кого", "Красуня спокуслива, чудова, приваблива", "ти дивовижна королева сонячного світла", "найкрасивіша в світі !".

Нагадаємо, що внучка Ротару вразила весняним образом у жовтій сукні.

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару живе з нареченим-мільйонером в наметі і смажить їжу на багатті: особисті кадри.

Також Politeka писала, що 20-річна внучка Ротару блиснула засмаглими ніжками перед нареченим-мільйонером.