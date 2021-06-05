Відома співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, показала ефектну розминку з чоловіками з підтанцьовки

Вчора Кароліна розповіла, що збирається дати довгоочікуваний концерт, до якого готувалася відразу після відпустки і навіть схудла перед зйомках в кліпі і появі на тому самому виступі. Також зірка влаштувала кілька підготовчих репетицій зі своєю командою.

Не обійшлося і без відео і фотозвіту: на представлених кадрах зірка у всю виспівувалася на сцені і танцювала поруч з натовпом молодих чоловіків. Оточивши себе молодими людьми, артистка ефектно заспівала, кружляючи по майданчику.

Встигла Лорак показати в черговий раз і свою фігуру. У бунтарському образі з джинсами і топіком зірка виглядала помітно молодше своїх років, а також більш привабливо. Вільний лук, який був доповнений чорним піджаком, підкреслив стиль співачки. Не секрет, що вона всіляко намагається омолодитися і виглядати краще своїх років, тому в її образах все частіше миготять зухвалі наряди.

Також раніше результатами схуднення Кароліна похвалилася в модному спортивному костюмі. Так, зірка в наряді, що складається з лосин і Топіка, здивувала підтягнутими формами. Причому помітні обриси преса і тонкі ноги виглядали досить приголомшливо.

Фанати не приховали емоцій:

"Шкода, що на премії вас немає; удачі тобі; яка ж у вас ідеальна фігура. Удачі сьогодні!; Good luck!; Красуня, багато не буває такої краси; божеволію від вашої фігури. Гарного концерту Вам ми подумки з вами! Завжди поруч, завжди разом 🙏 🏼 любимо нескінченно; дуже красива; 42 роки. А виглядає... Цукерка!; До зустрічі, сім'я Лораклвцев вже в дорозі".

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