Співачка і актриса Дженніфер Лопес на тренуванні захопила фігурою в коротких шортах

Вже дуже давно виконавиця займається разом з підтанцовою старанними тренуваннями, при цьому Лопес завжди намагається вичавити максимум від виступу. Щоб мати таку витривалість і не здавати позиції привабливості в порівнянні з більш молодими співачками, зірка також ходить на індивідуальні заняття спортом.

Разом відразу з двома тренерами Лопес вдалося привести себе в порядок, адже колись вона боялася, що після народження дітей її фігура не буде колишньою. Тепер зірка ходить і на йогу, і на Спортивні танці, і в тренажерний зал.

У ролику, представленому на фан-акаунті, добре видно, що Лопес має як і раніше дуже хорошу фігуру, яку навіть не треба приховувати під фотошопом. Вже через місяць Дженніфер відзначить 52-річчя, але вона все ще може хвалитися фігурою 30-річної красуні.

Більш того, в заняттях, які витримують далеко не всі, Лопес собі не відмовляє навіть у свята. Щоб живіт був завжди таким підтягнутим, а шкіра сяяла, виконавиця відмовилася від усіх напоїв, крім води і натуральних соків.

В цілому, зірка і не скромничає, на тренування вона, як можна помітити також і на фото, вибирає досить відкриті вбрання. Маленький білий топік, а також вузькі лосини з різнобарвним принтом і високою посадкою відмінно демонструють форми виконавиці у вигідному світлі.

Фанати не можуть залишитися байдужими до вигляду 51-річної Дженніфер:

"Їй так комфортно з собою. Мені подобається атмосфера, яку вона посилає на цій фотографії; така розкішна Діва, не соромиться; дійсно❤; ваш справжній мову тіла багато показує! Як ти кажеш люби себе і завжди будеш щасливий; Доброго ранку, Джло; відмінно змінилася; не переставайте, спасибі; важко повірити в цю молодість".

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