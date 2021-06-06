Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва вразила формами в обтягуючій кофтині

Як повідомляє Politeka.net, юна Діва тільки набирає популярність в модельному бізнесі, але завдяки зірковим батькам вже отримала кілька контрактів з відомими брендами. На думку фотографів, Діва-вилита Моніка Беллуччі в юності, тому без порівнянь з мамою не обходиться ні дня.

Сама Діва поки що не активна в соціальних мережах, але її фотографій повно на фан-акаунтах в Instagram. Так, на одному зі свіжих фото Діва постала в обтягуючому топі, під який не стала надягати нижню білизну. Красуня позувала в домашній обстановці, тримаючи в роті шматочок картоплі. Волосся моделі було розпатлане. Виглядала Діва дуже природно і мило.

"Хороших вихідних", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях юній моделі залишили масу приємних слів.

"О, моя мрія, ти чудова! Твоя посмішка сяє, як сонечко в небі! Твоя краса сяє чудовим світлом! У тебе прекрасні очі!", "Краса на всі часи! Коли я бачу тебе, я втрачаю дар мови, і у мене немає слів, щоб описати, як сильно я тебе люблю!",- пишуть користувачі Мережі.

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