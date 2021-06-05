Колишня солістка групи Nikita, українська співачка і діджей Анастасія Кумейко вразила довжиною ніг на свіжому фото

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна Кумейко любить яскраво вбиратися і робити ефект вау за допомогою своєї зовнішності. Ще з часів групи Nikita Анастасія любить епатажні, а часом і відверті вбрання. Зараз дівчина будує сольну кар'єру і часто працює діджеєм на заходах. Не забуває Кумейко радувати шанувальників яскравими знімками.

На свіжих фото співачка приміряла вельми екстравагантний образ. Вона була одягнена в прозорий комбінезон, через який проглядалася чорна нижня білизна. Образ завершували туфлі на високих підборах. Красуня розляглася на сходинках, вибравши ефектну позу.

"Далекі поля завжди зеленіші. Аграрна конференція пішла на користь", - загадково підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Особливу увагу шанувальників привернули неймовірно довгі ноги артистки.

"Ідеальна", «Трава вже виросла на полях», «Кайф», "красуня", "Ах ці ноги, ноги.. Ніби дві дороги", "з такими ногами сходи не потрібні", "довгі ноги завжди красивіше", "слухай, ну таких ніг не буває)", - пишуть користувачі Мережі.

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