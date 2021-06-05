Популярна українська співачка Наталя Могилевська опинилася в оточенні дітей і показала, як вміє їх розважати

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Могилевська розповіла про свою школу талантів для дітей. За словами знаменитості, вона завжди мріяла про школу, де можна було б одночасно вчитися і співу, і танцям, і іншим корисним для артиста навичкам. З цією метою вона створила свою школу талантів, яка цього літа відкриває табір для дітей.

На відео співачка показала юних вихованок цього табору. На кадрах можна побачити, як маленькі дівчатка разом з Могилевською співають її хіти і щосили веселяться. Діти навперебій розповідають співачці про себе і дарують їй квіти.

"Я люблю влітку черешню. Я люблю влітку, коли жарко і можна купатися!",- розповідає дівчаткам Могилевська.

Пізніше вона також спробувала зробити фігурку з кульок, але не змогла зрозуміти, як це робиться.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост.

"Ой, так мило", "Люблю", "клас, Наталя! Відмінно продовження себе в дії і користь людям! Бажаю успіхів вашій справі і планам!", "Дуже мило. Дітки принадність", "яка молодець! Наталя ви просто шалено красива", "Боже як все зворушливо... Приємні дитячі розмови) милота", - пишуть люди.

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