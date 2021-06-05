Дружина українського співака Віктора Павлика зізналася, що захворіла на останньому тижні вагітності, і розповіла про свій стан

Як відомо, зараз 26-річна Катерина Репяхова і 55-річний Павлик готуються до появи на світ дитини. Судячи з термінів, які озвучувала дружина співака, це має відбутися зовсім скоро. Однак, на своїй сторінці в Instagram Репяхова повідомила, що несподівано захворіла. Про це пише Politeka.net.

"Тільки я могла жодного разу не захворіти за 9 місяців. І на 39 тижні застудитися", - написала Репяхова.

При цьому вдома вона залишилася одна, адже її чоловік поїхав по роботі. Це спантеличило деяких підписників дівчини.

"Я звичайно перепрошую, але залишати дружину, яка ось-ось народить, я вважаю не по-чоловічому", - написала Репяховій одна з підписниць.

Таке повідомлення сильно засмутило дівчину.

"Мій чоловік поїхав, тому що це наша з ним разом робота. Ми з ним її робимо разом. Ну, тому що я концертний директор. Це наш заробіток. І сидіти з 37-го по 41-й тиждень у нас немає можливості, тому що мій чоловік фінансово відповідальний не тільки за нашу, але ще і за іншу сім'ю. І взагалі у нього дуже багато фінансових обов'язків", - поділилася подробицями їхнього життя Репяхова.

Пізніше вона додала, що хоче продовжувати вести активний спосіб життя, тому планує одужати за один день.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розсекретила дату пологів і показала придане для Мишка: "Чує моє серце...".

Як повідомляла Politeka, дружина Павлика на останньому тижні вагітності вирушила на тусовку, в мережі ахнули: «Катюша, ви...».

Також Politeka писала, що дружина Павлика заявилася додому з пляшкою горілки на останньому тижні вагітності:"що може бути краще".