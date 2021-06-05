Оля Полякова показала, як відривалася на концерті Наді Дорофєєвої зі старшою дочкою та іншими знаменитостями

5 червня Дорофєєва провела свій перший сольний концерт у Києві. Подивитися на співачку прийшли не тільки фанати, але і багато колег по сцені. Серед них виявилася і Оля Полякова, яка поділилася відповідними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На концерт Полякова приїхала зі своєю 16-річною донькою Машею. Співачка вибрала для цього заходу стильний образ. На ній були чорні джинси, прозора водолазка в горошок, під якою було видно чорний бюстгалтер, шкіряна куртка і модний чорний капелюх з широкими полями.

На концерті Полякова зустріла відому ведучу Машу Єфросиніну, а пізніше до них приєднався режисер Алан Бадоєв. Разом вони щосили підтанцьовували і підспівували виступаючої Дорофєєвої.

"Ми на Дорофєєвій! Давай, Надюхо, качай!",- вигукнула Полякова.

Судячи з усього, співачку концерт її колеги не залишив байдужою.

Раніше ми писали, що в "сторіз", якими Полякова поділилася у себе Instagram, зірка засвітила свій особняк з яхти, на якій поверталася додому.

"Мій будиночок", - з теплом вимовила вона, підпливаючи до свого маєтку.

Нагадаємо, Полякова з білосніжною яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня...".

Як повідомляла Politeka, Полякова, у якої є стайня і кози, взялася пекти хліб: "ось такий великий красень".

Також Politeka писала, що Полякова, вирішивши показати свого юного "клону", вразила Астаф'єву: "Це ж та, яку...".