Оля Полякова показала, як відривалася на концерті Наді Дорофєєвої зі старшою дочкою та іншими знаменитостями
5 червня Дорофєєва провела свій перший сольний концерт у Києві. Подивитися на співачку прийшли не тільки фанати, але і багато колег по сцені. Серед них виявилася і Оля Полякова, яка поділилася відповідними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На концерт Полякова приїхала зі своєю 16-річною донькою Машею. Співачка вибрала для цього заходу стильний образ. На ній були чорні джинси, прозора водолазка в горошок, під якою було видно чорний бюстгалтер, шкіряна куртка і модний чорний капелюх з широкими полями.
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На концерті Полякова зустріла відому ведучу Машу Єфросиніну, а пізніше до них приєднався режисер Алан Бадоєв. Разом вони щосили підтанцьовували і підспівували виступаючої Дорофєєвої.
"Ми на Дорофєєвій! Давай, Надюхо, качай!",- вигукнула Полякова.
Судячи з усього, співачку концерт її колеги не залишив байдужою.
Раніше ми писали, що в "сторіз", якими Полякова поділилася у себе Instagram, зірка засвітила свій особняк з яхти, на якій поверталася додому.
"Мій будиночок", - з теплом вимовила вона, підпливаючи до свого маєтку.
Нагадаємо, Полякова з білосніжною яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня...".
Як повідомляла Politeka, Полякова, у якої є стайня і кози, взялася пекти хліб: "ось такий великий красень".
Також Politeka писала, що Полякова, вирішивши показати свого юного "клону", вразила Астаф'єву: "Це ж та, яку...".