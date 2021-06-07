Актрису з "Дизель шоу" Вікторію Булітко чекав сюрприз і, мабуть, не зовсім приємний

Зараз 38-річна зірка знаходиться на гастролях у Миколаєві. Готель, в якому оселилася гумористка, потопає в зелені, але ось про одну особливість адміністрація промовчала.

Дівчина поділилася новими "сторіз" у себе в Instagram, в яких розповіла про ранкову "подію", передає Politeka.net.

Виявляється, у неї під вікнами на вихідних грає вуличний оркестр. Музиканти розбудили Булітко, не давши актрисі як слід виспатися.

"Чуєте ці чудові звуки о 8 ранку? Це місто Миколаїв, і з вікна готелю доносяться прекрасні звуки ось цього оркестру... тому як люди біжать (якраз багато хто вийшов на пробіжку, - ред.) і їх зустрічають!", - Вікторія постала на кадрах сонною у ліжку, без макіяжу та зачіски. Зірка підійшла з телефоном до вікна і зняла цей перформанс.

"В принципі, мені це більше нагадує Одесу, але Миколаїв, знаєте, теж не відстає від веселого ранку. Ну що ж, доведеться йти снідати", - додала вона.

Раніше ми розповідали, що Булітко в гримі перестав впізнавати власний телефон. Актриса, яка весь день змінювала образ за образом, змусила функцію Face ID (систему розпізнавання обличь, яка представлена в iPhone) просто "розлютитися". Але коли вона постала в дійсно страхітливому вигляді - з тушшю під очима, прищами по всьому обличчю і чорними зубами, - телефон тут же її "впізнав".

"Уявляєте, сьогодні весь день знімаюся в різних образах і телефон мене не впізнавав, маю на увазі Face ID. І ось тільки мене нафарбували в "це", як він тут же відкрив мені телефон...", - поскаржилася Булітко.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, як коротала вечори на відпочинок в Туреччині: "а думки все про нього...".

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