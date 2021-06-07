Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу здивував розвагами з дочкою

Не так давно стало відомо, що Мурат відправився в Росію до дочки, бажаючи привітати дитину з днем Народження і відзначити це свято з нею (в цьому році Соні виповнюється 10 років). Вчора чоловік з'явився на концерті колишньої дружини, де доглядав за дочкою і показував, як веселиться сам, посміхаючись на камеру.

Цього разу Мурат показав, на які "жертви" йде заради дочки. Бажаючи розсмішити публіку і подуріти за сімейними розвагами, Соня одягла гарний костюм з яскравої тканини, а тата змусила приміряти босоніжки на масивних підборах, правда зробив Мурат це своїм способом - надів їх на руки і на четвереньках прогулявся за спиною дочки.

Не стримуючи емоції, Соня, сміючись, представила "лук дня", який так хотіла показати.

"@soniknomik Спасибі тобі, Господи " - жартівливо підписав Мурат.

Фанати не стали стримувати емоцій:

"Люблю вашу сім'ю 😍! Чекаю хлопчика; тато просто вогонь🔥; Видно, що Соня щаслива, граючи з татом...Мурат турботливий батько! Щастя і благополуччя Вашій родині! 💐 💖 🤗 ; Чудовий дитина, добра, мила, красивою жіночої долі👍 😘; красуня, без сумніву!👍 💯 😃 І тато самий чудовий!🤗 😉 🙌 ; 😍 Як прекрасно коли тато грає з дитиною,любить...Прекрасна сім'я....😍 😍 ; ❤ ️ Не здавайтеся!!! PS Доча розумничка і красуня 😍; красуня, який турботливий тато 😍; Голос як у мами)"»

День тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Соня показала, як відпочивала з батьком. Причому робили вони це на концерті Кароліни, яка оголосила про виступ ще кілька днів тому.

У ролику Соні, який вона представила у себе в Instagram, можна помітити і самого Мурата, який допомагає їй знімати ролики на концерті. Судячи з відео, чоловік був дуже задоволений проведеним часом з дитиною навіть на концерті колишньої дружини. Вже через кілька днів пройде день народження Соні, тому Мурат, схоже, прилетів саме для привітання.

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