Співачка Настя Каменських показала, як і з ким проводить "ледачі" вихідні

34-річна зірка опублікувала цікавий кадр в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала в затишному домашньому образі, передає Politeka.net.

Ненафарбована брюнетка стояла руки в боки перед великим дзеркалом у своїй просторій гардеробній, будучи в міні-топі білого кольору й об'ємних штанях з блідими фіолетово-блакитними розводами. Співачка не намагалася зобразити пристрасть або підкорити фанатів іншою гламурною фішкою, скоріше, навпаки, показала, як виглядає у звичайному житті.

Випадково Каменських засвітила, з ким проводить свою неділю - в кадр потрапив їх з Потапом (чоловік Насті, продюсер і репер) домашній улюбленець - біла кучерява собачка породи Бішон фрізе.

"Гей, неділя!", - підписала кадр Настя, підморгнувши.

На фото можна розглянути її стильну гардеробну, виконану в бежевих і сірих тонах, з високою шафою під стелю із безліччю шухлядок.

Раніше ми розповідали, Каменських здивувала одкровенням, відповівши на питання чи є в їхніх стосунках з Потапом місце для ревнощів. Як відомо, парочка в шлюбі вже два роки, хоч їх роман почався задовго до цього.

"Я завжди кажу, що ми можемо дарувати один одному любов, за обопільним бажанням, і якщо я відчую, що це закінчилося, ніхто нікого не буде тримати насильно, ультиматумами або ще чимось, для того, щоб зберегти це (відносини,-ред.), тому що я вважаю, що ми не належимо один одному", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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