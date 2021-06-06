Ані Лорак дала концерт в Москві, а її дочка активно підтримала співачку

Відома українська виконавиця Ані Лорак виховує єдину дочку Софію, яка народилася в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

У червні місяці дівчинці виповниться 10 років, а вона вже росте, за словами співачки, дуже творчою дитиною. Соня займається вокалом і живить велику пристрасть до театру.

Також дівчинка намагається не пропускати виступи своєї зіркової мами. Так, 4 червня Ані Лорак провела сольний концерт в Москві, а її дочка активно підтримала зіркову маму.

Соня прийшла на виступ зі своїм батьком Муратом, а кадри з концерту розмістила у себе в Instagram.

Дівчинка попозувала сидячи біля сцени, в обнімку з татом, а потім вийшла на саму сцену, щоб обійняти маму.

Фолловери не пройшли повз.

"Малятко обож обожнюю тебе і твою маму❤️"," щасливе Малятко ❤ ️ лялечка👼", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, Соня вирішила приміряти дорослий образ і показала кадри, на яких зображена з яскравим макіяжем. Схоже, Софія застосувала спеціальний фільтр.

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