Відома українська актриса Ольга Сумська показала, якою її бачать шанувальники

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 54-річна зірка опублікувала свій знімок, який шанувальники обробили в стилі арт. На фото актриса помолодшала років на 30, перетворившись в інстаграмну діву. Незважаючи на те, що актрису сильно змінили, впізнати в картинці риси обличчя Сумської все ж вийшло.

Судячи з того, що Сумська зробила перепост фото на своїй сторінці, воно їй дуже сподобалося.

Варто відзначити, що, незважаючи на свій вік, Ольга Сумська чудово виглядає. Актриса стежить за своєю зовнішністю, харчуванням, активно займається спортом. У себе в Instagram Сумська неодноразово показувала, як під час гастролей здійснює пробіжки по місту, щоб тримати себе у формі.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська опублікувала архівне фото з донькою Антоніною, якій нещодавно виповнився 31 рік. Актриса розмістила в сторіс фото, де вона тримає на руках ще зовсім маленьку дочку. Відзначимо, що Паперну Сумська народила від свого першого чоловіка, але виховувала її вже в шлюбі з другим. Як відомо, зараз Антоніна Паперна живе і працює в Росії. Вона живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем.

Нагадаємо, що Ольга Сумська публічно звернулася до дочки, що живе в Росії: "Моя рідненька...".

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