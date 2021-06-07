Знаменитий український співак Олександр Пономарьов приміряв поліцейську форму і відверто розповів про свої мрії

Знімками в несподіваному образі співак поділився у своєму Instagram, пише Politeka.net. Як з'ясувалося, артист став учасником фото-проекту "Якби не Шоу-Бізнес", в якому зірки постають в образах професій, про які вони мріяли в дитинстві.

Пономарьов зізнався, що його завжди вабила робота поліцейського.

"У дитинстві я хотів бути міліціонером, тому що поліції тоді ще не було: поліція була тільки за кордоном. Що мені подобалося? У них був пістолет, у них була машина, яка дозволяла кричати в мегафон, а це своєрідний мікрофон, значить можна було співати", - розповів у відео Пономарьов.

Для зйомок його одягли в справжню форму поліцейського з жетоном і шевронами, додавши до неї стильні окуляри, завдяки яким співак тут же перетворився на харизматичного героя фільму про правоохоронців. У такому вигляді Олександр із задоволенням позував перед камерами.

"Моя мрія здійснилася - я тепер нарешті на 15 хвилин був поліцейським", - додав співак.

Він також пожартував, що погодився б і на образ космонавта, але вийшла неузгодженість.

"Крім міліціонера я ще хотів бути космонавтом, але космічного костюма не було і кашкет поліцейський не змогли знайти мого розміру (63)",- розповів Пономарьов.

Шанувальники не змогли пройти повз цього поста співака.

"Клас! Країна втратила такого поліцейського ... Зате отримала Прекрасного співака!", "Підходить бути тільки шерифом", "кашкет 63 розміру!!! Це ж скільки мізків вмістилося під цим кашкетом! Он, виявляється звідки це джерело талантів!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Пономарьов після двох розлучень несподівано звернувся до шанувальників: "прозрів...".

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