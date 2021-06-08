У родині соліста групи "Иванушки International" сталася радісна подія подія

Кирило Андрєєв вперше став дідом, пише «Стархит».

Спадкоємець співака одружився на дівчині на ім'я Аделіна в минулому році, в квітні пара повідомила про швидке поповнення в родині. І ось 4 червня первісток подружжя з'явився на світ.

"Так, внучка народилася. Спасибі велике за привітання. Все в порядку, але ми поки не ділимося подробицями і фото", — розповіла дружина співака Лола.

Відзначається, що зараз мама і малятко знаходяться вдома і відчувають себе добре.

Нагадаємо, більше місяця тому учасник групи «Иванушки International» Кирило Туриченко брав участь у російському шоу «Маска», після чого йому стали пророкувати блискучу сольну кар'єру. А от у колективі успіх Туриченко сприйняли не надто радо.

Туриченко зізнався, що колеги по колективу практично проігнорували цю тему.

За словами артиста, коли його розкрили, йому подзвонив Андрій Григор'єв-Апполонов і сказав, що чув, що «начебто ти десь береш участь в шоу і добре себе показав». Туриченко підтвердив, що брав участь у «масці», але вже закінчив роботу на проекті.

Кирило Андрєєв тільки зараз торкнувся цієї теми.

"Історія Групи налічує вже більше 25 років, і весь цей час ми жили вашою любов'ю і гастролями, але варто було Кирилу Туриченку/нашому другові і колезі/ взяти участь в шоу Маска і це було чудово, але несподівано для мене і я не знаю точку зору Андрія , але після шоу, на нас таке посипалося, Я не буду до цього опускатися. Мені просто не зрозуміло люди, звідки у вас стільки злості і ненависті, вам ніколи не буде 50? Ми артисти живемо сценою, професією, подумайте добре, перед тим як писати гидоти», - написав він на своїй сторінці в Instagram.

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