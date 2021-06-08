Популярна українська співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, що телеведуча Катя Осадча довела її до сліз

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Камінська опублікувала фото на якому позувала поруч з вагітною Осадчою. Сама Слава була одягнена в ефектну червону сукню з вишивкою. Катя красувалася в блискучій сукні, яка обтягнула її кругленький животик.

"@yu_magdych нарядила, @kosadcha вперше довела мене до сліз", - підписала фото зірка.

У коментарях красуням залишили масу відгуків. Фанатам стало цікаво, що ж такого зробила Осадча, щоб Слава розплакалася.

"Яка, ти все таки красива))", "Красива. Дуже", «яскравіше всіх планет», «Катя знову в очікуванні)», «ховаєш очі, в яких багато води?!", "Сукня крута", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Осадча відома своїми колючими, а часом і дуже глибокими питаннями. Вона часто отримує ексклюзив від зірок і політиків, які спілкуються з нею під час інтерв'ю.

Раніше ми писали, що Катя Осадча разом з чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим вирушила в «міні-відпустку». На одному з фото Осадча присіла на березі моря в купальнику, продемонструвавши свою спину.

"Ідеальний понеділок 😉 # turkey", - написала Осадча.

Нагадаємо, що вагітна Осадча в кедах і брюках ефектно з'явилася на концерті Дорофєєвої: фото.

Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча вперше показала свій кругленький животик, посипалися компліменти:"ви прекрасна".

Також Politeka писала, що вагітна Осадча зважилася показати животик в модному бікіні: "теж тепер хочу...".