Відома українська "бджілка" Аліна Гросу, яка стала співачкою в 4 роки, вразила видом на вечірці на честь свого дня народження
Як передає Politeka.net, 8 червня співачка відсвяткувала свій 26-й день народження. На честь свята вона зробила собі особливо яскравий макіяж і розкішну укладку. Аліна вибрала легке літнє плаття у великий горох, яке елегантно розвивалося на вітрі. Красуня покрутилася, щоб шанувальники змогли розгледіти її з усіх боків.
"+1 до моїх 18. Спасибі минулому року за мільярд чудових миттєвостей, за досвід, за чудеса. У попередньому році, в свій день народження я зловила багато риби, в прямому сенсі слова:) хоча я такий собі рибалка з натяжкою, мабуть, це просто було тим самим знаком, що рік буде успішним і плідним", - зазначила Гросу.
Вона нагадала, що за минулий рік випустила альбом, зняла кілька кліпів, знялася в 8 картинах і отримала кілька вагомих премій.
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У коментарях Гросу стали вітати і робити їй компліменти.
"Шалено красиво", "Щирі вітання, Аліночка! Будь щасливою!", "Красуня, з днем народження! Нехай мрії збуваються! Щастя!", "Дівчина мрії", - пишуть користувачі Мережі.
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