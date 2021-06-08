Українська співачка Настя Каменських зважилася на круту колаборацію з відомим молодим блогером Яном Гордієнком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна зірка опублікувала фото з 22-річним блогером. Зірки сиділи в автомобілі і виглядали дуже задоволеними.

"Дивіться, хто на фотці. А це означає, що на каналі @yan_gordienko вийшло нове відео з моєю участю. Ян, ти крутий! Спасибі тобі за таку насичену поїздку. І дякую всім, хто брав участь у цьому відео, моїм #nkfamily за ваші теплі слова і класний настрій!",- підписала фото зірка.

У коментарях неоднозначно відреагували на фото. Багато шанувальників стали жартувати, що Гордієнко схожий на дівчину.

"Світишся від щастя", "нічого собі, дует", "ви такі милі", "які красиві дівчата на фото", "Хто це? Ви в своєму шоу світі живете", «які дівчатка симпатичні», "це Яна, вилита дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських постала в обтягуючих шкіряних штанях, які підкреслили її округлі стегна. Прозора кофта-сіточка відкрила погляду нижню білизну зірки. Образ доповнили масивні прикраси і оригінальний пояс. Кучеряве волосся артистки красиво обрамляло обличчя.

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