Зірка "Жіночого кварталу", українська актриса і телеведуча Ірина Сопонару знову зважилася на експеримент із зовнішністю для нової фотосесії

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка, яка є гумористкою "Квартал 95", актрисою гумористичного шоу «Ігри приколів» і входить до складу однієї з команд в «Лізі сміху», поділилася свіжим фото в своєму Instagram.

На фото Ірина постала в дуже спокусливому образі з чорним волоссям. Вона засвітила свій животик, оскільки з одягу на ній був мереживний топ і легкий халатик. На знімку актриса виглядала зовсім іншою людиною.

"Я Сонце, я місяць...", - загадково підписала фото актриса.

У коментарях Сопонару залишили масу приємних слів.

"Як же тобі круто темненькою", "Класно! Не впізнати Іришку!", "Я закоханий", "Чорна дама!", "Що за красуня?", "Ви все більше і більше нас балуєте такими фотографіями", "Ірина Сопонару, Вам завжди добре, і чорною і білою, на спині і на животі", "Ой, темний колір як тобі пасує! Прямо бомба! Розкрилася", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару поділилася спокусливим знімком, на якому вона у всій красі продемонструвала своє симпатичне обличчя.

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