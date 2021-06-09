Відома українська співачка Аліна Гросу відсвяткувала свій 26 день народження в компанії друзів і коханої людини

Артистка вийшла заміж у 2019 році за бізнесмена Олександра Комкова, передає Politeka.net. Шлюб тривав недовго, адже у 2020-му артистка оголосила про розлучення.

Довгий час після розриву відносин співачка боялася афішувати своє особисте життя. Красуня не розповідала, хто є її коханим, хоча часто з'являлася в компанії актора Романа Полянського.

Лише минулого місяця Гросу зізналася, що її з Полянським пов'язують романтичні стосунки.

Восьмого червня співачка відсвяткувала своє 26-річчя. На свято прийшли колеги зірки, і, звичайно ж, її коханий. Зокрема, співак Віталій Козловський зняв Полянського, коли Аліні принесли торт.

Після того як співачка розповіла про свої стосунки, новий бойфренд видає свої почуття на публіці.

Так, відео, в якому Гросу позувала в красивій сукні, розповідаючи про свій день народження, Роман прокоментував так:

"З Днем народження, кохана!!!!!💘💘".

А Аліна відповіла:"Спасибі, РВПешечка😍 💋❤️".

Зазначимо, зі своїм колишнім чоловіком Аліна Гросу познайомилася ще у 2015 році на знімальному майданчику. Житло Комкова стало локацією для зйомок однієї картини.

Обидва не відразу почали зустрічатися, спочатку просто подружившись, а через третій місяць знайомства Олександр зізнався Аліні в коханні.

Після розлучення артистка зізналася, що втратила не тільки чоловіка, але і друга.

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