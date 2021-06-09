Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перед зйомками встигла хвалитися незвичайним образом в смарагдовому костюмі

Скоро, 24-го липня, артистці виповниться 52 роки, яка дивно виглядає без фотошопу і косметики. Перед камерами Лопес намагається максимально точно підкреслювати форми і сяючу шкіру. Головною гордістю зірки є те, що вона знає, як правильно доглядати за собою.

Періодично Лопес навіть виправдовується в мережі, адже її звинувачують у використанні ботокса. Проте, тіло і підтягнуті форми говорять за себе. Дженніфер наполегливо тренується на результат. Відразу два тренери допомагають артистці худнути без дієт, а правильне харчування позбавило її від клопоту з постійними обмеженнями.

Перед концертом Лопес вільно показує себе в прозорому костюмі смарагдового кольору, який повністю прикрашений блискітками і камінням. Золотисті волосся виконавиці розпущене, а нюдовий макіяж без особливих акцентів тільки зробив її молодшою. Навіть у гримерці зірці вдалося виглядати провокативно.

Як видно, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують. Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі.

"️Красива, сексуальна і гаряча; мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!!; це тіло, хоча і розкішне, воно засліплює; Богиня, вигляд, як у левиці; не можна відірвати погляд!; Красиво, шоколадка яка!; всі діаманти; Моя королева; ти так багато пристрасті до мого сонечка; Ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!",- пишуть фанати.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди.

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст дуже незвично