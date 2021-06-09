Зірка "Жіночого кварталу", українська актриса і телеведуча Ірина Сопонару вразила красою
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка, яка є гумористкою "Квартал 95", актрисою гумористичного шоу «Ігри приколів» і входить до складу однієї з команд в «Лізі сміху», поділилася свіжим фото в своєму Instagram.
Ірина Сопонару позувала в піджаку на голе тіло.
"I'm sorry, I'm not perfect" (Вибачте, я не ідеальна), - підписала вона знімок.
Однак фоловери артистки не погодилися з таким твердженням.
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"Ідеальна", "просто немає слів", "чудовий образ Іри», "якщо ти не ідеальна, тоді хто?"- пишуть в коментарях.
Хтось навіть побачив схожість Сопонару з відомою українською телеведучою. "А як на Нікітюк схожа", - зазначили користувачі Мережі.
Відзначимо, раніше Сопонару розповідала, що її струнка фігура – результат поєднання правильного харчування і фізичних навантажень. Вже багато років актриса є вегетаріанкою.
"Ще в школі відмовилася від свинини, потім від яловичин. В результаті їла тільки птицю. Потім, після закінчення Великого посту, взагалі відмовилася від м'яса. Зараз я їжу рибу, так що, якщо бути точною, то я паскетаріанка. Але планую відмовитися і від неї", - зізнавалася актриса в одному з інтерв'ю.
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