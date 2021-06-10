Українська співачка Настя Каменських вразила виглядом у вільній сорочці чоловічого крою

Як передає Politeka.net, популярна співачка здатна не тільки епатувати публіку яскравими образами на сцені і в кліпах. Досить часто Каменських ділиться домашніми ніжними образами, показуючи, як виглядає в звичайному житті.

Цього разу у себе в Instagram 34-річна зірка опублікувала фото, зроблене вдома. Настя одягла світлі штани і об'ємну сорочку, яка приховала її ідеальну фігурку.

"Тобі подобається oversize так само, як і мені?",- задала Каменських питання своїм підписникам.

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішній вигляд зірки, а також розповідати про свої уподобання в одязі.

«Сорочку у Потапа забрала?», «Ohhh yeeee. І мій чоловік на мені більше любить такий одяг», «Страшно красиво», "ти така мила", "Люблю, ще як. Зручно, коли переїла", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських засвітилася в домашньому вигляді, без макіяжу і зачіски. Співачка розповіла, що завжди дуже сильно чекає літа, тому що можна легко одягатися.

"Найголовніше, що до нас, нарешті, прийшла черешня. З'явилася, точніше, полуниця, голубичка, персики, абрикоси. Таке щастя", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Каменських у прозорих мереживах показала, як же пощастило Потапу: "це правда...".

Як повідомляла Politeka, Каменських розсекретила незвичайну історію кохання своїх батьків:"дуже велика різниця у віці".

Також Politeka писала, що Каменських в образі школярки висунула язика і розлютила українців: "Настя, може вистачить".