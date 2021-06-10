Відома співачка Ані Лорак поділилася ексклюзивними кадрами зі свого виступу

Як передає Politeka.net, в Instagram 42-річної артистки, яка в останні роки активно будує кар'єру в Росії, з'явився запис кількох номерів з її концерту. Помічниця Лорак записала відео з-за лаштунків, поки співачка відпрацьовувала концерт в невеликому залі. Було видно, що шанувальники були в захваті від виступу свого кумира.

"Спасибі, мої улюблені!",- підписала відео Лорак.

У коментарях зірці залишили масу слів подяки і компліментів з приводу її зовнішнього вигляду. Лорак була одягнена в золотисте плаття, яке виявилося надто коротким. Зате наряд підкреслив стрункі ніжки Діви.

"Чарівна і справжня у всьому! Немає слів! Королева!", "Спасибі величезне за ефір. Хоча б так подивитися на ваші виступи. Неймовірні емоції", "Чарівна", "Ніжки шедевр", "нескінченно любимо", "виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася кадром з репетиції перед концертом. Як відомо, після карантинного року зірка вирішила відігратися і організувала цілий гастрольний тур по містах Росії. Через довгу перерву без концертів Кароліна набрала вагу, тому їй довелося терміново брати себе в руки.

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