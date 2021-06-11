Відома українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва була до сліз схвильована вчинком свого чоловіка

Як передає Politeka.net, 5 червня в Києві відгримів сольний концерт Дорофєєвої. Співачка вже випустила міні-альбом, а тепер закотила грандіозну вечірку з нагоди першого великого концерту. На виступ до зірки прийшли не тільки фанати, але і багато її колег по шоу-бізнесу.

Після концерту Надія була в повній розгубленості. Вона не могла впоратися з емоціями і шукала очима в натовпі свого чоловіка Володимира Дантеса.

"Перші слова після "Я нічого не зрозуміла", - підписала Надя зворушливу сторіс, на якій її обіймає чоловік, а вона плаче від щастя.

За кадром продюсер співачки Потап пожартував, що першим привітати і поцілувати Надю повинен був саме Дантес. Як відомо, пара в шлюбі з 2015 року. Як зізнаються зірки, їх відносини з часом тільки поліпшуються. Вони перестали лаятися, як робили це в перші роки спільного життя.

Додамо, що у себе в Instagram Дорофєєва також засвітила відео з шанувальником, який прилетів на її концерт з Америки. Вона записувала відео з іноземцем, явно насолоджуючись своєю зростаючою популярністю.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва після першого "сольника" оголосила про важливе, рахунок йде на дні: "О боже...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес засвітив їх елітне авто, скляний дах і телевізор: "У ній жити можна".

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