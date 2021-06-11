Відома українська телеведуча Леся Нікітюк оговтується після злому своєї особистої сторінки в Instagram

Як передає Politeka.net, 10 червня на сторінці зірки з'явилася фотографія Дмитра Гордона, а в стрічці стали з'являтися особисті фото Нікітюк і скріни її листування зі знаменитостями. Пізніше Леся вийшла на зв'язок зі сторінки свого пса Рафіка. Дівчина заявила, що її сторінку зламали і вона здогадується, хто це зробив. Буквально через пару годин аккаунт вдалося повернути в руки господині, а зі стрічки пропали злиті фото.

"Мама в Зданії. Я Свою Ж можу і так виставляти, коли захочу... бачу є попит. Погуляли і вистачить...",- написала пізніше Нікітюк.

Ситуацію зі зломом аккаунта продовжили обговорювати і на наступний день. Варто відзначити, що не всі українці повірили в те, що Instagram зірки дійсно зламали.

"Що не зробиш заради хайпа, навіть заради такого «дитячого», «Кому вона потрібна, крім Притули?", "Де ж ці женихи її, одні слова", "швидше повірю, що Леся Іванівна сама провернула спец операцію. Вибирала сама, що краще. З її замашками це цілком можливо", - пишуть користувачі Мережі в обговоренні на сторінці новин про зірок.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, зливши пікантні фото на загальний огляд: "Все при ній".