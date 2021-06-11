Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав нові кадри з донькою

Софія днями відсвяткувала десятиліття. Щоб привітати доньку Мурат прилетів до Києва з Москви. На нових кадрах в Instagram він показав, як проводить час з дівчинкою, передає Politeka.net.

Мурат і Софія разом снідали. А компанію їм склала Аврора-незвичайна лялька, схожа на маленьку дитину. Її подарували дівчинці на день народження, виконавши давнє бажання. Схоже, тепер Софія з Авророю зовсім не розлучається.

Після сніданку батько з донькою вирушили кудись також разом.

Раніше ми розповідали, що Лорак назвала день народження Софії — своїм улюбленим днем у році.

"Дорога моя донечка, вітаю тебе❤️ День твого народження-мій найулюбленіший день у році! Ти унікальна💋 Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихта!🎈 ",- звернулася вона до доньки в Instagram, супроводивши пост "живим" фото з непідробними емоціями.

Також з 10-річчям дівчинку привітав і її хрещений Філіп Кіркоров.

"Сьогодні у світі відзначають День друзів! Частинка моєї душі належить моїй подрузі, моїй Діві, @anilorak, яка рівно 10 років тому в цей чудовий день стала мамою і подарувала життя Софійці - моїй хрещениці!🙏 Від щирого серця вітаю з першим ювілеєм!!!",- написав він в Instagram.

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