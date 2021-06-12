Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як виглядала до зустрічі з артистом

Як передає Politeka.net, у 2020 році 55-річний співак Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі, 26-річній Катерині Репяховій. Їх союз досить довго засуджували в мережі до тих пір, поки Репяхова не завагітніла. Зараз дівчина активно веде свій блог, розповідаючи про підготовку до пологів, а також будні вагітної жінки.

Нещодавно Репяхова застудилася після того, як замерзла на прогулянці. Це сталося на 39-му тижні вагітності, чого жінка ніяк не очікувала. Зараз вона знаходиться вже на 40-му тижні.

А поки Катерина чекає народження свого первістка Михайла, вона коротає час, гуляючи з мамою по магазинах. Щоб розвеселити своїх шанувальників вона вирішила показати, якою була в юності, ще до того, як зустріла свого зіркового чоловіка. На фото, яке здивувало фанатів пари, Катерина постала з темним волоссям. Варто відзначити, що на знімку вона виглядає навіть старше, ніж зараз.

"Тут мені 18 або 19. Як я вам брюнетка?",- підписала знімок Репяхова.

Думка шанувальників розділилася практично порівну. 46% образ сподобався, а іншим ні.

Нагадаємо, що дружина Павлика ошелешила змученим хворобою видом на останніх тижнях вагітності:"погано мені".

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