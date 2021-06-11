Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова повернулася до колишніх звичок, чим порадувала публіку
Минулого року на 24-річну колишню гімнастку звалилася небувала слава після того, як вона отримала заповітну каблучку від "Холостяка" Михайлюка у фіналі шоу. І хоч стосунки у парочки не склалися (не витримали навіть трьох місяців "тиші", поки ефіри йшли на ТБ), Даша все одно полюбилася українцям. За життям довгоногої красуні спостерігають майже 300 тис. підписників в Instagram.
У своєму новому пості Ульянова похвалилася стильним луком, передає Politeka.net. Дівчина примірила прозору блузу з чорним топом, блакитний піджак і шкіряні міні-шортики. Традиційно, яскравий макіяж і розпущене довге волосся доповнили розкішний образ.
Раніше Даша бавила фанатів яскравими знімками з кабіни ліфта (це вже стало її фішкою), але останнім часом дівчина закинула своє "захоплення". Що підштовхнуло її взятися за старе, невідомо, але фанати в захваті.
"Я знаю, ви сумували за фотками в ліфті😅 😽", - підписала вона фото.
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"Піджак, мрію"; "Вау😍"; "Красуня🔥🔥"; "🍒....Красива і стильна👏..🍰"; "Ліфтолук 😍Красуня 🔥"; "Ми сумували за фотками в ліфі, а не в ліфті)))"; "Дашка, перероби губи", - коментують в Мережі.
Раніше ми розповідали, Ульянова здивувала самокритикою, та ще й на публіці. Переможниця "Холостяка" показала минулорічні "сторіз", в яких виглядала не зовсім презентабельно.
"Подивіться будь ласка на це - шок. Як можна виходити в сторіз ще й рекламні такою нечупарою???", - обурилася "нинішня" Даша.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка «наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули:" йди на Холостячку!».
Також Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки:"неймовірна".