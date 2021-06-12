Дружина Віктора Павлика розповіла, про першу зустріч з майбутнім чоловіком
Як передає Politeka.net, одкровеннями дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина чекає первістка від свого зіркового чоловіка. У мережі Катерина регулярно ділиться кадрами з їх особистого життя.
Так, під час листування зі своєю підписницею, Репяхова зізналася, як починалися її стосунки з Віктором Павликом.
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"А ви знали, що я листуюся з передплатницею?",- поцікавилася дівчина в підписі до знімка.
За її словами, вона приїхала на концерт до Віктора Павлика в інше місто, де і відбулася їх перша зустріч.
"Любов з першого погляду - навряд чи, але симпатія - так", - поділилася Катерина.
Також дівчина розповіла, що побачилася вона зі своїм майбутнім чоловіком абсолютно випадково.
"Виявилися сусідні номери в одному готелі", - зізналася обраниця Павлика.
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