Дружина Віктора Павлика розповіла, про першу зустріч з майбутнім чоловіком

Як передає Politeka.net, одкровеннями дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина чекає первістка від свого зіркового чоловіка. У мережі Катерина регулярно ділиться кадрами з їх особистого життя.

Так, під час листування зі своєю підписницею, Репяхова зізналася, як починалися її стосунки з Віктором Павликом.

"А ви знали, що я листуюся з передплатницею?",- поцікавилася дівчина в підписі до знімка.

За її словами, вона приїхала на концерт до Віктора Павлика в інше місто, де і відбулася їх перша зустріч.

"Любов з першого погляду - навряд чи, але симпатія - так", - поділилася Катерина.



Також дівчина розповіла, що побачилася вона зі своїм майбутнім чоловіком абсолютно випадково.

"Виявилися сусідні номери в одному готелі", - зізналася обраниця Павлика.

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