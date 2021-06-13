Співачку Тіну Кароль спіймали в незвичайній компанії

Як передає Politeka.net, кумедні кадри вдалося зняти на одному з корпоративів, на якому виступала артистка.

Чутки про роман між Кароль і Баланом ходять вже, але молдавський співак і композитор, коментуючи відносини з українською артисткою постійно уникає прямої відповіді.

В одному з інтерв'ю Балан зізнався, що дивився новий сезон "Танців з зірками" тільки заради нарядів Тіни Кароль.

А ось співачка, виступаючи на одному з корпоративів, вже знайшла собі кавалера.

Під час виконання пісні "Чоловік моєї мрії" на великому екрані з'явилося його обличчя.

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Щасливчиком виявився чоловік, який стояв у першому ряді біля сцени.

Зі словами "не того любила" Кароль опустилася на коліна перед "самим дорослим шанувальником" і нагородила його поцілунком.

Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".

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