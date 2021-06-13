Співачку Тіну Кароль спіймали в незвичайній компанії
Як передає Politeka.net, кумедні кадри вдалося зняти на одному з корпоративів, на якому виступала артистка.
Чутки про роман між Кароль і Баланом ходять вже, але молдавський співак і композитор, коментуючи відносини з українською артисткою постійно уникає прямої відповіді.
В одному з інтерв'ю Балан зізнався, що дивився новий сезон "Танців з зірками" тільки заради нарядів Тіни Кароль.
А ось співачка, виступаючи на одному з корпоративів, вже знайшла собі кавалера.
Під час виконання пісні "Чоловік моєї мрії" на великому екрані з'явилося його обличчя.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
"Грала біля будинку": дворічна Оленка безслідно зникла, прикмети і фото
"Тягнув хвору дитину в парк": одесити влаштували самосуд над чоловіком, фото негідника
Екс-дружина Позитива розповіла правду про розлучення, йому це може не сподобатися: "Ми з Льошею..."
Раптово не стало української співачки, хвороба виявилася сильнішою: "Лікарі діагностували..."
Щасливчиком виявився чоловік, який стояв у першому ряді біля сцени.
Зі словами "не того любила" Кароль опустилася на коліна перед "самим дорослим шанувальником" і нагородила його поцілунком.
Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль у відвертому купальнику відкрила сезон засмаги: "Не соромно перед сином?".
Також Politeka писала, що розкішні володіння Тіни Кароль під Києвом зняли з висоти: "Спортзал, басейн, міні-футбольне поле і...".