Співак Віктор Павлік заінтригував відео з сином
Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Ой, що скоро буде. Такого ви ще точно не чули. Чекайте", - заінтригував Олександр у підписі до відео.
Співак і учасник вокального шоу" Х-Фактор " також супроводив кадри фразою"Папулечка-репуличка".
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
Раптово не стало української співачки, хвороба виявилася сильнішою: "Лікарі діагностували..."
Трагедія з 8-місячним малятком в Одесі, батьків звинувачують у недбалості: є ще одна дитина
Зарядка для телефону знищила квартиру в Одесі: наслідки пожежі показали на відео
Судячи з усього, найближчим часом ми зможемо побачити Віктора Павлика в новому амплуа реп-виконавця.
Варто відзначити, що зовсім скоро Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова подарує йому сина. Артист насолоджується останніми вільними днями.
Так, 26-річна Репяхова повинна народити буквально ось-ось, а її 55-річний чоловік рвонув на мотофестиваль.
"А Віктор Франкович їде, але недалеко. Якщо що, зможе повернутися", - повідомила вона, додавши, що співак відправився на на байкерський зліт.
Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика видала гіркі одкровення про його зради: "Земля пішла з-під ніг...".
Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика розмріялася про онуків, розкривши, який подарунок її чоловік готує синові: "дітки Ведмедики...".