Співак Віктор Павлік заінтригував відео з сином

Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ой, що скоро буде. Такого ви ще точно не чули. Чекайте", - заінтригував Олександр у підписі до відео.

Співак і учасник вокального шоу" Х-Фактор " також супроводив кадри фразою"Папулечка-репуличка".

Судячи з усього, найближчим часом ми зможемо побачити Віктора Павлика в новому амплуа реп-виконавця.

Варто відзначити, що зовсім скоро Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова подарує йому сина. Артист насолоджується останніми вільними днями.

Так, 26-річна Репяхова повинна народити буквально ось-ось, а її 55-річний чоловік рвонув на мотофестиваль.

"А Віктор Франкович їде, але недалеко. Якщо що, зможе повернутися", - повідомила вона, додавши, що співак відправився на на байкерський зліт.

Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика видала гіркі одкровення про його зради: "Земля пішла з-під ніг...".

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика розмріялася про онуків, розкривши, який подарунок її чоловік готує синові: "дітки Ведмедики...".







