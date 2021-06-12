Ну нічого собі!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк роздяглася і покрасувалася своїми принади на камеру

Кадри артистка виклала в "сторіз" Інстаграма, передає Politeka.net.

На оприлюднених знімках Леся Нікітюк показала свою розкішну фігуру у відвертому вбранні. Вона роздяглася під час відвідування стиліста, одягнувшись в синій боді, а чоловік з сантиметром в руках вимірював її талію.

Леся встигла прикрити пікантне місце між ніг руками.

Телеведуча попросила чоловіка виміряти їй талію, і була здивована, коли почула, що вона зменшилася.

Нікітюк пожартувала, що замість 77 см їй зробили талію 67 см.

Раніше ми повідомляли, Леся Нікітюк стала жертвою хакерської атаки.

Хтось зламав сторінку знаменитості в Instagram. Зловмисник замість аватарки розмістив фотографію журналіста Дмитра Гордона, а в сторіс фотоблогу розмістив пікантні фото Лесі і деякі цікаві листування зі знаменитостями.

Наприклад, хакери злили в мережу листування Нікітюк з "Холостяком" Михайлом Заливако.

Після цього, Леся Нікітюк прокоментувала злом своєї сторінки, повідомивши, що здогадується, хто це зробив.

"Я приблизно розумію, хто це зробив і хочу звернутися до тебе! Якщо ти думаєш, що після всіх твоїх повідомлень, квітів і таких ось моментів безглуздих Я зверну на тебе увагу, то цього не буде".

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".