Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко спантеличила зовнішнім виглядом без фотошопу і косметики

Не так давно зірка вирушила на відпочинок, де активно проводить час біля басейну з дитиною і показує свою маму або близьких. При цьому Тодоренко записує звичні Сторі в різних образах.

Не обходиться і без записів Регіни без макіяжу і фільтрів. Зовсім недавно подібний ролик, на якому зірка показала, як після схуднення залишилася «без бюста» і висміяла тих, хто критикував її у відповідь. Цього разу Тодоренко без макіяжу прогулялася біля басейну і записала відео.

Показала Регіна при цьому своє обличчя таким, яке воно є, а також хвалилася посмішкою, над якою так довго працює:

"Брекети в 30 років-це захоплюючий атракціон. Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, в першу чергу необхідно уникнути проблем з шиєю, спиною і тд, адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота», - раніше заявила Регіна.

Після домашніх Сторі відповіді зірки тут же почали сипатися в лс: "захоплююся вами, серед всіх наших зірок у вас найчесніший аккаунт. Розпатлана, без косметики, без прикрас. Така, яка є, так круто".

Регіна Тодоренко вирішила спробувати себе в ролі тіктокерші. Жінка зняла кумедне відео, як поглинає все підряд для Тіктока і опублікувала його в своєму акаунті в Instagram.

Користувачі написали багато коментарів з приводу ненажерливості Тодоренко: "❤️банан заковтує здорово"," деградація", " і чого в цьому хорошого? Деградація ☺ ️ а діти дивляться і думають що це круто! Потрібно повторити! І тепер уявіть ким виростуть ці діти? Що буде зі світом через кілька десятків років??"