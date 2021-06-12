Володимир Дантес показав, як його дружина Надя Дорофєєва розважається з подругами на галявині розкішного особняка

Літні кадри чоловік співачки виклав у себе в "сторіс" Інстаграма в суботу, 12 червня.

Колишня солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва одягла купальник і покликала подруг, щоб розслабитися після напружених трудових днів.

Тільки вчора співачка представила на публіку свій новий кліп на пісню "Чому", а також вона випустила міні-альбом і дала сольний концерт у Києві. І ось тепер Надя Дорофєєва вирішила відновити сили, відпочивши в компанії чоловіка і подруг на галявині свого будинку.

Виконавиця похвалилася худосочной фігурою в роздільному купальнику блідо-блакитного кольору.

Артистка повзала по траві, гралася і сміялася під ритмічну мизику.

На одному зі знімків вона піднялася на плечі Дантесу, непристойно розставивши ноги.

До слова, зіркова парочка Дантес і Дорофєєва проживають в приватному секторі на околиці села Крюківщина, що в 15 хвилинах їзди від Києва. Сусідом сімейства є ще один український виконавець Дмитро Монатік.

Надя Дорофєєва частенько демонструє свій будинок на сторінках соцмереж.

Нагадавши, Чоловік Дорофєєвої Дантес заявив про повій і наркоманів: "Надя вигнала тебе, так?".

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