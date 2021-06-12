Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав на фото, з ким проводить своє свято

Два дні тому дочка Ані Лорак і Мурата з розмахом відзначила свій день народження, на який прийшли зіркові друзі її мами і всі близькі. Як завжди, вечірка супроводжувалася конкурсами, подарунками та фотосесіями. Привітати Соню приїхав заздалегідь і її батько.

Залишившись і після свята в Росії, Мурат, схоже, вирішив відзначити і свій день народження в колі сім'ї. Сьогодні чоловік показав у розділі Сторі, як святкує з дитиною свій день народження. Задоволена Соня мило позувала з ним в обнімку і посміхалася на камеру.

Зазначимо, про особисте життя після розлучення Лорак і Мурата нічого не відомо. І хоча раніше сам Мурат завів собі нову пасію, а Кароліна зустрічалася з молодим продюсером Єгором Глібом, тепер вона нічого не говорить про життя. Проте, не так давно під час поїздки в РФ колишнє подружжя були помічені за вельми пікантними обіймами і танцями на приватній вечірці.

Ми також писали, Софія днями відсвяткувала десятиліття. Щоб привітати доньку Мурат прилетів до Києва з Москви. На нових кадрах в Instagram він показав, як проводить час з дівчинкою.

Мурат і Софія разом снідали. А компанію їм склала Аврора-незвичайна лялька, схожа на маленьку дитину. Її подарували дівчинці на день народження, виконавши давнє бажання. Схоже, тепер Софія з Авророю зовсім не розлучається.

Нагадаємо, що Ані Лорак в золотій міні-сукні заінтригувала зовнішністю після схуднення: фото.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як змінилася її дочка від колишнього чоловіка: "яка велика дівчинка".

Також Politeka писала, що Ані Лорак приголомшила появою з "немовлям" на руках, мрії збуваються: "як назвала?".