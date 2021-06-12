Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова вирішила показати, як схудла після зими

Не так давно Даша Ульянова поскаржилася на різкий набір ваги і навіть розплакалася в сторі через це. Однак, швидко взявши себе в руки, дівчина мало не наступного дня вирушила в зал.

Тепер періодично вона показує, як проходять її будні в спортзалі, як вона займається і як худне. В результаті, вага з 62 кілограм пішов в 57,6. Цим Даша дуже задоволена, тому у себе в профілі записала кілька роликів, розповідаючи про це.

До слова, худнути молода гімнастка вміє дуже добре, адже раніше перед проектом "Холостяк" вона скинула сім кілограм, взялася за свою форму і змогла запам'ятатися фанатам проекту своєю ідеальною розтяжкою, якою захоплювалися буквально всі. У свіжих роликах Даша помітила, що пора показувати " корисне»:

"Тепер тримайте контент фітоняшки!» - жартівливо помітила Ульянова.

Ми раніше писали, що на 24-річну колишню гімнастку звалилася небувала слава після того, як вона отримала заповітне кільце від "Холостяка" Михайлюка у фіналі шоу. І хоч стосунки у парочки не склалися, Даша все одно полюбилася українцям.

У своєму новому пості Ульянова похвалилася стильним цибулею. Раніше Даша бавила фанатів яскравими знімками з кабіни ліфта (це вже стало її фішкою.

"Піджак, мрію";" Вау😍";" красуня🔥 🔥 🔥";"🍒....Красива і стильна👏..🍰 "; "Ліфтолук красот красуня 🔥"; " ми сумували за фотками в ліфі, а не в ліфті)))"; "Дашка, перероби губи", - коментують в мережі.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка «наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули:" йди на Холостячку!».

Також Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки:"неймовірна".