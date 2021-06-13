Фото Алли Пугачової викликало бурхливу реакцію в мережі

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на одній з фан-сторінці в Інстаграмі. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

"Практично кожній жінці життя дає можливість перетворитися на Красуню. Але не всі її використовують. Щоб стати красивою, треба вірити в свою привабливість, щодня працювати над зовнішністю і від багато чого заради неї відмовлятися», - підписаний кадр.

Пугачова позувала в чорній кофтині з відкритими плечима. Артистку засипали компліментами.

"Красуня", "бути Аллою це щоденна праця. Не кожен може нею стати...", "Алла ви красуня!", "Здорово, з кожним роком все молодше", "Алла Борисівна явно не з ледачих. Вона прекрасна і в цьому перш за все її заслуга", "ось така зачіска їй дуже сильно йде", "Хороша! Ви принадність", "Шедевр 🔥❤ таке фото має висіти в галереї👏 👏",- пишуть в коментарях.

У той же час інші дорікають Примадонну в зловживанні послугами пластичних хірургів.

"Ой, ну хто б говорив?! Сама ходяча Пластична хірургія!! І фотошоп!«, "щоб стати красивою на старості років, треба зробити стільки ж операції, скільки Пугачова", "Фотошоп через чур", - коментують фото.

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