На Аллу Пугачову обрушилася хвиля критики через фото в короткій сукні

Як передає Politeka.net, фото 72-річної артистки з'явилося на одній з фан-сторінці в Інстаграмі.

Алла Пугачова зображена поруч з чоловіком Максимом Галкіним.

"Я люблю тебе не тільки за те, хто ти є, але і за те, ким я стала поруч з тобою. Люблю тебе не тільки за те, що ти зробив з себе, але і за те, що ти робиш з мене. Я люблю тебе за ту частину мене, яку ти в мені розкриваєш», - підписано знімок.

Співачка одягнена в коротку чорну сукню з об'ємним низом, поверх вона накинула легку куртку.

Реакція на фото виявилася не найприємнішою.

"Ніжки проблемні можна вже не оголяти", "Ноги можна було не розкривати, а так здорово", "я теж вважаю що ніжки жах, псують всю картину", "що у бабусі з ногами?", "Це не з ногами, а з головою проблема, навіщо їх вона показує. Я теж не розумію", " Ну це що? Немає поваги ні до себе ні до людей, навіщо показувати те що потрібно приховувати під одягом, виставляти себе на посміховисько, сукні іншої довжини немає?» ,- пишуть в коментарях.

У той же час інші користувачі Мережі захоплюються Пугачовою, і бажають щасливого життя з Галкіним.

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