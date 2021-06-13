Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу продолажает балувати свою дочку на відпочинку після дня народження

Відправившись в РФ спеціально до Дня народження дочки, Мурат почав активно вести сторінку в Instagram. Чоловік тепер постійно розповідає, як проводить час з дитиною і ні в чому їй не відмовляє.

Як можна помітити з ролика, представленого Муратом, дівчинці ні в чому не відмовляють. Тільки її день народження святкували кілька днів і влаштували ціле свято з безліччю гостей. Тепер же Соня веселиться з батьком на атракціонах.

Причому мами Соні не видно-щоб уникнути пліток, пов'язаних з можливими відносинами з колишнім чоловіком, Лорак не публікує жодного спільного кадру.

Фанати були захоплені побаченим роликом щасливого батька з дитиною, який у всьому потурає бажанням дочки добре провести час:

"Мурат розважається і радіє як дитина!! Соня щаслива!! стільки їй увагу дає ТАТО! і сам від душі веселиться. у них з Сонею один темперамент!! вміють і веселиться і всяке почуття їм не чуже однаково!! адже не дарма вони близнюки зодіаку!! і все ж мої дорогі і улюблені, здоров'я вам, любові, взаєморозуміння і всього того, що приносить щастя!!».

Як можна помітити також, залишившись і після свята в Росії, Мурат, схоже, вирішив відзначити і свій день народження в колі сім'ї. Сьогодні чоловік показав у розділі Сторі, як святкує з дитиною свій день народження. Задоволена Соня мило позувала з ним в обнімку і посміхалася на камеру.

Зазначимо, про особисте життя після розлучення Лорак і Мурата нічого не відомо. І хоча раніше сам Мурат завів собі нову пасію, а Кароліна зустрічалася з молодим продюсером Єгором Глібом, тепер вона нічого не говорить про життя. Проте, не так давно під час поїздки в РФ колишнє подружжя були помічені за вельми пікантними обіймами і танцями на приватній вечірці.

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