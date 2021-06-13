Український виконавець Макс Барських гастролює Україною, влаштовуючи справжній переполох у кожному місті

Як пише Politeka.net, 31-річний Барських має величезну базу шанувальників в країнах СНД. Як пояснював його продюсер Алан Бадоєв, вони не обмежуються однією країною, оскільки артиста люблять скрізь. Тому Барських нерідко виступає в Росії. Зараз Макс дає концерти в Україні, збираючи натовпи щасливих прихильниць.

На свіжому відео, яке артист опублікував у себе в Instagram, він показав, як пройшов його концерт в Дніпрі. Ефектні вбрання, заведена публіка і емоційний Барських зробили атмосферу цього вечора незабутньою. У шоу артиста були присутні спецефекти, а також спільні танці з шанувальниками. Фанати на відео пищали від захвату.

"Дніпро, вчора було гаряче! Повторимо?",- підписав ролик артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків і компліментів.

"Дніпро завжди радий тобі, чекаємо повноцінний концерт восени!», «Так. Це було незабутньо", "Це більше ніж любов, все невипадково, хочеться повтору в кожному місті, Макс спасибі тобі за свято, яке Ти даруєш людям", "Макс, вчора все було на висоті: і виступ, і одяг, і заведена публіка!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Барських у прозорій майці показав, що витворяв перед сидячою публікою: "незвично виступати...".

Також Politeka писала, що в Одесі стався переполох через Макса Барських: кадри події.

А ще Politeka повідомляла, що Барських в нічному клубі звів з розуму розпалену публіку, спустившись в зал: "молодець, жги!".