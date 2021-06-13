Переможниця "Танців з зірками", відомий український хореограф Ілона Гвоздьова вразила розкішною фотосесією з дітьми

Як пише Politeka.net, минулого року 32-річна Ілона Гвоздьова народила сина. Крім цього, у зірки є дочка Валерія. У себе в Instagram зірка вирішила поділитися свіжою фотосесією, яку вона влаштувала для себе і дітей. Ілона вирішила підійти до зйомки серйозно, підібравши неймовірно красиві вбрання. Кадри вийшли неймовірно атмосферними і більше нагадували зйомку для обкладинки журналу. Особливо красивими вийшли кадри з донькою в однакових чорних сукнях.

"Не змогла втриматися і хочу поділитися з вами цією неймовірною фотосесією. Скільки любові, світла і тепла в цих фото, недарма кажуть, діти квіти нашого життя, але ж так і є! Діти наші квіти, а ми батьки їх садівники: пестимо, плекаємо, вирощуємо і відпускаємо світ пізнавати і інші квіточки шукати", - підписала фото зірка.

У коментарях танцівниці залишили масу приємних слів.

"Приголомшливі фотографії. Дуже зворушливо і ніжно», «шалено красиво", "Це дуже мило і красиво. Любов мами і діток круто", "Ух ти. Яке диво, які ви красиві", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова заговорила про знаки долі:"завжди звертаю увагу...".

Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" на шашликах вразила результатами схуднення: "чоловік обожнює готувати".

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова опинилася в епіцентрі страшної аварії: "водій збив двох дівчаток".