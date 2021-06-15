Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова засвітилася разом зі співаком Олегом Кензовим
Кадрами дівчина підсмажилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Ульянова відвідала вечірку з нагоди дня народження одного з столичних ресторанів.
"Все було красиво", - написала дівчина і показала кадри заходу.
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Сама Ульянова прийшла в модному костюмі, який підкреслив її ідеально-схудлу фігуру. Сукня-сорочка з чорними велосипедками в тон виглядали вельми незвично в пікантному поєднанні. Волосся Даша розпустила по плечах, злегка їх завив.
У такому вигляді вона впевнено трималася перед камерами і відповідала на питання.
На одному з фото Ульянова позували в обіймах співака Олега Кензова.
Раніше стало відомо, що Олег Кензов, зірка "Х-фактор", одружується втретє. Нещодавно артист представив свою майбутню дружину. З новою обраницею виконавець разом вже 4 роки. Даша працює менеджером виконавця. Вона стане третьою дружиною артиста.
Звістка наробила чимало галасу. Особливо бурхлива реакція викликана одкровеннями колишньої дружини Кензова. Друга дружина виконавця Наталія Ярмоленко, більш відома як DJ Madonna, звинуватила його в моральному і фізичному насильстві.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка" наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули.
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